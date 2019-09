Serien-Junkies erkennen sofort die Parallelen zur Netflix-Produktion "Haus des Geldes". Gut, beim Titel der Erfolgsserie denkt man jetzt nicht unbedingt sofort an den chronisch finanzgeplagten Löwen. Aber immerhin der Songtext zu deren Theme-Song wurde ansprechend auf die Sechzger umgedichtet. Zu den Klängen von "Bella Ciao", das letztes Jahr bei der Wahl des Wiesn-Hits auf Platz zwei landete, heißt es in dem 94-Sekunden-Clip unter anderem: "Mia san die Löwen, auf geht's zur Wiesn und TSV, TSV TSV-V-V. Ziagts o' die Trikots und hebt's die Krüge, in den Farben weiß und blau".