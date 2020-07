Paulaner-Chef Andreas Steinfatt hatte noch versucht, Familie Heide umzustimmen und Wiesnwirte zu bleiben. "Ich bin ziemlich geschockt gewesen", sagt er in einer Videobotschaft aus dem Urlaub. Aber er akzeptiere und respektiere die Entscheidung. "Die Freundschaft bleibt bestehen", versicherte er.

Familie Heide will sich künftig ganz auf ihre Gaststätte "Heide Volm" direkt am S-Bahnhof in Planegg konzentrieren. Der weitläufige Grund und das Wirtshaus gehören der Familie. Aus der ehemaligen Großgaststätte soll ein Kleinod im Würmtal mit "leicht gehobener traditionell-bayerischer Gastronomie" werden, kündigt Daniela Heide an. Das gesamte Areal am S-Bahnhof wird derzeit umgestaltet. Ein neuer Busbahnhof ist entstanden. Auf einem Teil des familieneigenen Grundstücks soll ein Supermarkt gebaut werden. Ursprünglich hatte die Familie auch vor, ein Hotel zu bauen. Nun soll stattdessen ein Gebäude mit Geschäften und Parkdeck gebaut werden, der Supermarkt soll darüber einziehen. Außerdem sollen im Dachgeschoss sechs Wohnungen entstehen.

