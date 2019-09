Seit drei Jahren ziehen die Musikanten vom Hofbräuzelt an einem Tag unter der Woche Richtung Riesenrad, um diesem ein Ständchen zu spielen. "Früher war das immer die Kapelle, deren Zelt am nächsten am Riesenrad gestanden ist", sagt Kapellmeister Altmann. Damit der Brauch nicht ganz verschwindet, hat sich die Festwirtfamilie Steinberg dieser Tradition ganz angenommen.