Am heutigen Freitag ist es nun wieder so weit: Unter dem Hashtag #Wiesnwache twittern und begleiten die Beamten ihre Einsätze auf dem Oktoberfest in Echtzeit. Zwölf Stunden lang, von 12 bis 24 Uhr. Auch der ein odere andere Blick hinter die Kulissen wird wieder dabei sein.