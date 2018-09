Kinderwagen nur bis 18 Uhr

Dazu sollte man mit Kindern aber am besten unter der Woche an den ruhigeren Tagen gehen, am besten am Vormittag oder frühem Nachmittag. Sonntage sind zu frühen Uhrzeiten auch in Ordnung, nur von den Wochenenden ist generell eher abzuraten. Kinderwägen sind auf der Wiesn nur bis 18 Uhr erlaubt, wenn das Gedränge noch nicht zu groß ist. An Samstagen und am Feiertag sind sie auf der Festwiese verboten.