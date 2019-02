Zuschuss über das Kulturprogramm

Zwei Mal ist die Stadt deshalb schon mit einer Geldspritze eingesprungen. Ab jetzt aber soll’s regelmäßig Geld aus dem Stadtsäckel geben. So schlugen es das Wirtschafts- und Kulturreferat dem Stadtrat für die Ausschusssitzung am Dienstag vor. Zur Freude der Museumszelt-Direktorin Yvonne Heckl: als dauerhaften Posten von rund 200.000 Euro, jährlich. "Wenn’s so kommt", sagt sie, "wäre das eine riesige Erleichterung für unsere jährliche Planung".