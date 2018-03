Pro: Jogi Löws Blanko-Ticket für Manuel Neuer ist richtig

Der Bundestrainer hat der deutschen Nummer eins ein Blanko-Ticket für die WM in Russland gegeben - und das ist richtig so. Klar hat Manuel Neuer in dieser Saison aufgrund seiner Verletzung keine Spielpraxis sammeln können. Aber die braucht er auch gar nicht: Er ist der unbestritten beste Torhüter auf diesem Planeten und hat mit seinen dann 32 Jahren und vier Großereignissen als deutsche Nummer eins so viel Erfahrung, dass es schlicht egal ist, ob er in der Saison vor der WM vier, 14 oder 40 Pflichtspiele absolviert hat.