Ohne Prinz Philip Queen Elizabeth II.: Mit dem Zug in den Weihnachtsurlaub

Es ist mittlerweile Tradition geworden, dass die Queen mit dem öffentlichen Zug in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub fährt. Die Reise von London in die Grafschaft Norfolk dauert knapp zwei Stunden. Natürlich reist die 92-Jährige erster Klasse. An der Bahnstation King's Lynn wurde die Queen vom Bahnhofsmanager Graeme Pratt und zahlreichen Fotografen empfangen. Ein Sicherheitsteam brachte die Monarchin zum Auto, von wo es in knapp 30 Minuten zum Anwesen Sandringham ging.