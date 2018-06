Ohne Präsident Hoeneß Double-Party dahoam: So feiern die Bayern-Basketballer ihren Triumph

Hoeneß bekam auch nicht mehr mit, wie Kapitän Anton Gavel die Meistertrophäe im blau-goldenen Konfettiregen unter großem Jubel in die Höhe stemmte.

Auch in der Bar schaute Hoeneß später nicht mehr vorbei. Er überließ die Party-Bühne lieber den Akteuren der Bayern-Basketballer und genoss den Triumph im Stillen. Und außerdem hatte er noch einen wichtigeren Termin: Um Mitternacht wollte er wieder daheim am Tegernsee sein, um dort mit Ehefrau Susi auf ihren 65. Geburtstag anzustoßen.

Bart und Haare mussten dran glauben

In der Kabine wurde einem Physiotherapeuten nach einer verlorenen Wette vom gesamten Team der Kopf kahl geschoren, auch der Playoff-Bart von Gavel fiel den Feierlichkeiten zum Opfer.

Mit Balkan-Beats und Bier nahm die Party Fahrt auf, bevor sich die Bayern im Foyer ihren Fans präsentierten. "Ich habe seit sechs Monaten keinen Alkohol getrunken", sagte Alex King, "die ganze Mannschaft wird ausrasten." Barthel kündigte "ein paar Tage Ausnahmezustand" an. Am Dienstag steigt ab 18 Uhr im Paulaner am Nockherberg die Fanparty inklusive Autogrammstunde und Fotos mit den Stars.

Die Stadt feiert nun das Triple. OB Dieter Reiter beglückwünschte die Basketballer und erinnerte an die Meistertitel der Bayern-Fußballer und der Eishackler des EHC Red Bull: "Ein herausragender Erfolg für unsere Sportstadt München!"

Mit der Regionalligameisterschaft des TSV 1860 wäre es sogar ein Quadruple - zumindest ein kleines. Mit ihrem Double haben die Basketballer den Klubkollegen mit ihrer Single-Meisterschaft jedenfalls etwas voraus. Gavel entscheidet damit auch das Kapitänsduell mit Manuel Neuer für sich. Oder etwa doch nicht?

"Er kann das Double ja noch holen dieses Jahr", behauptete Gavel. Ja, wie jetzt? "Wenn er Weltmeister wird."