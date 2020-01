Trauerfeier für Joseph Hannesschläger: Freunde und Fans verabschieden sich

Auf der Trauerfeier am Montag (27. Januar) werden langjährige Wegbegleiter von Joseph Hannesschläger, wie der ehemalige OB Christian Ude sowie seine Serienkollegen Max Müller und Alexander Duda, an den "Rosenheim Cops"-Star erinnern. Christian Ude auf Facebook: "Du warst so ruhig, so entspannt, so friedlich. Und Du hast gelächelt, als ich Dir über Deine Haare strich, die nach der Chemotherapie wieder wuchsen. Ich ahnte, dass das der Abschied gewesen sein könnte."