Die Christsozialen sind in zehn Bezirksverbände untergliedert. Diese decken jeden der sieben bayerischen Bezirke ab, zudem gibt es eigene Bezirksverbände in München, im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Schwabach und in Augsburg. Letzterer ist der kleinste der zehn CSU-Bezirke. Die oftmals als "Bezirksfürsten" bezeichneten Vorsitzenden haben in der CSU viel Einfluss und sind alle Mitglieder des Parteivorstandes.