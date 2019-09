München - Sie sind beinahe eine große Familie: die Schausteller und Marktkaufleute in Bayern. Sehr viele von ihnen stehen im Moment am Rosenheimer Herbstfest. Ob Top-Spin oder Süßigkeiten-Stand, am Sonntag bauen sie ab – um auf die Theresienwiese zu "schießen" – zum Aufbau für die Wiesn. "Das sind alles so gestandene Leute. Diese Anstrengung und diese Spannung! Oft wird bis zur letzten Minute an den Ständen gehämmert", sagt FDP-Stadträtin Gabriele Neff voller Anerkennung für die Familien und ihr Gewerbe.