Gorenzel pocht auf Gleichberechtigung

"Nach zwei Monaten harter Arbeit von vielen Verantwortlichen haben wir eine klare Entscheidung, eine unmissverständliche Haltung und Aussagen zur Meisterschaftsfortsetzung in der 3. Liga seitens des DFB- Präsidiums vorliegen", ließ Gorenzel am Mittwoch über 1860-Pressesprecher Rainer Kmeth verlauten. Und weiter: "Nun ist es an der Zeit im Sinne der Gleichberechtigung auch für die Frauenbundesliga und 3. Liga für das Grundrecht auf die Berufsausübung bundespolitisch für Klarheit zu sorgen."