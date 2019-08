Aktuell hat Bonmann die Chance, seinem Vorbild nachzueifern. Die Sechzger gratulierten ihrem Keeper in den Sozialen Medien schon zum zweiten "shut out" hintereinander im Grünwalder Stadion – Bonmann war beim 3:0 gegen den FSV Zwickau ebenfalls ohne Gegentor geblieben. Beim 0:4-Debakel in Mannheim war es nicht Bonmann, der versagte. Denn der zeigt sich derzeit als (Mini-)Neuer der Dritten Liga.

Lesen Sie hier: Nullnummer gegen Meppen - Bierofkas verhinderte Helden