Sorgenthema bleibt die Finanzierung

Genug Platz und Vorfahrt für Busse seien auch "Voraussetzungen für unsere neuen Expresslinien, die ihrem Namen möglichst von Anfang an gerecht werden sollen", so der MVG-Chef. "Bei der Tram sind wir am Zug: Der Bauantrag für die Westtangente ist in Arbeit, sehr intensiv läuft die Vorplanung für die Nordtangente." Bei der U-Bahn konzentriere man sich "auf die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Infrastruktur". Wortmann versichert: "Außerdem wollen wir die Betriebsqualität stabilisieren. Und unsere Planer treiben die U9 voran."