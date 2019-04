48 Stunden später, am Montag, 21. Januar, schlug der Mann erneut zu. Diesmal überfiel er um 3.45 Uhr die Tankstelle in der Raiffeisenallee in Oberhaching. Erneut zückte der Maskierte ein Messer, bedrohte damit den Tankstellen-Mitarbeiter und entnahm mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse. Auch diesmal konnte er unerkannt fliehen.