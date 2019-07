Öffentlicher Streit bei Social Media Jenny Frankhauser: Schlammschlacht mit Hakan nach dem Liebes-Aus

Jenny geht doch an die Öffentlichkeit

In ihrer Instagram-Story reagierte Frankhauser prompt auf die Vorwürfe ihres Ex-Partners - obwohl sie ursprünglich angekündigt hatte, zu den Ereignissen nichts zu sagen, weil sie keine Kraft habe, sich öffentlich zu bekriegen. In Folge des 45-minütigen Videos sah sie sich aber wohl gezwungen, dann doch ein Statement abzugeben. "Der eigentliche Grund, warum wir uns getrennt haben, ist, dass er mich geschlagen hat", erklärt sie und zeigt ihre Verletzungen. Sie habe so etwas noch nie erlebt und schäme sich dafür, so der Reality-TV-Star unter Tränen.