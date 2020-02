Nach Selbstmord von Prinz Harrys Ex: Jay Khan sieht Parallelen zu Michael Wendler

Jay Khan hat Michael Wendler in der Vergangenheit nur bei einigen Auftritten getroffen und ihn als "höflich, respektvoll und aufgeschlossen" in Erinnerung. Wendler tue ihm leid, sorgenvoll schreibt Kahn: "Welches Recht hätte ich dann als Person der Öffentlichkeit mit meiner im Verhältnis lauteren Stimme und Reichweite auf einen mir Fremden einzuprügeln? Wie auch immer diese Person tickt, er ist ein Mensch und hat auch Gefühle, Dinge die ihm schlaflose Nächte bereiten und plagen. Und so schmerzfrei er einem vielleicht erscheint, ist und bleibt er trotzdem Mensch, der irgendwo unter seiner Schale den ein oder anderen wunden Punkt verbirgt, der ihn am falschen Tag aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Was ist, wenn seine neue Lebensgefährtin mit 22 merkt, dass sie nicht mit einem Anfang 50-Jährigen zusammen sein möchte und ihn für einen Fußballer, Rapper oder Fitness Model verlässt? Was könnte das aus einem Mann mittleren Alters machen, wenn alles was ihm noch bleibt Hohn, Spott und Schulden sind? Am falschen Tag zur falschen Zeit unter Umständen einen sehr gefährdeten und labilen Menschen!"