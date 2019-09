Kontrolleur geschlagen: Jurastudent gibt sich reumütig

Der 28-Jährige gab sich bei seiner Aussage vor Gericht reumütig. "Es war eine lange Nacht. In dem Moment wollte ich nur nach Hause", erklärte der Mann, der in Zukunft Rechtsanwalt werden oder in den Staatsdienst gehen will. Eine Verurteilung hätte ihm wahrscheinlich einen Strich durch seine Karrierepläne gemacht.