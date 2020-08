Obermenzing - Dieses Kunstwerk erinnert an die vertriebene, deportierte und ermordete jüdische Bevölkerung von Obermenzing: In über vier Metern Höhe hängt das Mahnmal "Gebeugter leerer Stuhl" an der katholischen Kirche Leiden Christi nahe der Verdistraße. Es ist die nachdenklich stimmende Bronzeplastik eines Stuhls – ohne Sitzfläche.