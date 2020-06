Oberflächliche Entscheidung? Bodyshaming im TV: Schwere Vorwürfe gegen Heidi Klum

Fans fordern ihren Rauswurf

LaCount ist Plus-Size-Tänzerin und -Model, Choreographin, Sängerin und Schauspielerin. Durch Auftritte in Musikvideos von Katy Perry (35, "Firework") und ihrer Teilnahme an "Dancing With the Stars" sowie "The Voice" hat sie bereits eine große Fangemeinde hinter sich versammeln können. Und diese ist von Klums Verhalten alles andere als begeistert. Sie wirft der 47-Jährigen Bodyshaming und Oberflächlichkeit vor.