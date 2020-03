Nach zuletzt wenig berauschenden Auftritten beider Mannschaften wartet am Freitagabend eine brisante Kraftprobe. Einerseits geht es darum, keine Verletzungen zu riskieren. Doch auch die ein oder andere Duftmarke ist zu erwarten – man könnte sich schließlich nochmal wiedersehen. "52 Spiele sind sehr aussagekräftig", meinte Hager über die starke Hauptrunde der Straubinger: "Wenn sie da oben stehen, können sie auch in den Playoffs weit kommen." Vielleicht gibt es am Ende ja ein Finale der Gegensätze.