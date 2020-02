Promi-Tochter Elena Carrière steht bereits seit Jahren selbst im Rampenlicht. 2012 gab sie ihr Schauspieldebüt in dem Film "Verfolgt - Der kleine Zeuge" an der Seite ihres berühmten Vaters Mathieu Carrière. 2016 schaffte sie es sogar ins Finale der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" von Heidi Klum und belegte den zweiten Platz.