Die Obdachlosen haben sich auf die Räumung vorbereitet – die meisten zumindest. "Mein Schlafsack und mein Gaskocher sind das Wichtigste", sagt Chris. Trotzdem hat er einige seiner Habseligkeiten zu einem Kumpel gebracht: die große Gaskochplatte und einige Unterlagen. Der Rest steht in zwei Tüten neben dem Sofa, das Anwohner ihm geschenkt haben.

Chris: "Die Kälte spürst du nicht"

Unter dem Sofa liegt ein versiffter Teppich. Ginge es nach Chris, wäre der sauber. "Aber immer wieder laufen hier Leute durch oder legen sich hin." Auf dem Wohnzimmertisch steht ein Aschenbecher. Chris und László aschen auch jetzt nicht auf den Boden. Was sie mit den Habseligkeiten ihrer Mitbewohner machen sollen, wissen sie nicht. Eine Frau ist auf Entzug. Einer der Männer seit Tagen verschwunden. Eine abgeschlossene Metallkiste, in der vermutlich auch Unterlagen von ihm sind, steht noch unter der Brücke. Unterstützer wollen sie in die Teestube in der Zenettistraße bringen, wo der Mann auch seine Meldeadresse hat.

Chris sitzt vor seinem Verschlag mit Matratze, der ihn vor Wind und Wetter schützt, und gibt der Reporterin Tipps gegen die Kälte: "Du musst einfach ein bisschen auf der Straße leben, dann spürst du die Kälte nicht mehr." Bis vor zwei Tagen hat er sogar auf seinem Sofa geschlafen. Nur Wind mag er nicht.

Das erste Mal wird ihnen alles genommen

Die Polizei hat sich links und rechts der Wittelsbacherbrücke aufgestellt. László schimpft auf Ungarisch leise vor sich hin, Chris schaut zu, wie seine Sachen in den Container fliegen. Die Nacht wird er woanders verbringen. Am Morgen will er aber wiederkommen, sich mit einer Plane einen kleinen Verschlag bauen und darauf hoffen, dass jemand eine Matratze spendet. Die Stadt jedoch appellierte gestern an die Münchner, genau das nicht zu tun. Ansonsten hat Chris ein bisschen Geld gespart, um sich eine Matratze kaufen zu können.

"Das ist nicht meine erste Räumung, die Stadt mistet hier immer wieder aus. Auch wenn sie uns noch nie alles genommen haben – so wie jetzt", sagt Chris. Er glaubt, dass unter dem Lager gegenüber ein fettes Rattenloch ist. Bevor das Räumkommando das öffnet, macht er schnell die Biege.

So argumentiert die Stadt

Eine Sprecherin des Sozialreferats erklärt der AZ auf Nachfrage: "Grundsätzlich ist das wilde Campieren in München nicht erlaubt. Wir haben in der letzten Zeit festgestellt, dass sich die Lager stetig vergrößert haben und bis zu 30 Personen unter einer Brücke gelebt haben. Das können und wollen wir nicht dulden, vor allem, weil wir die Menschen schützen wollen. Hier geht es nicht nur um die Kälte, sondern auch um ungeschützte Behausungen, die zum Beispiel durch Kochen in Brand geraten, und um Überfälle.

Es ist uns aber wichtig, diese Menschen nicht allein zu lassen und sie zu informieren. Deshalb sind vor der Räumung Streetworker unterwegs gewesen, die die Menschen über Möglichkeiten informiert haben: über die Teestuben, die sie untertags besuchen können, und natürlich auch über die Notunterkünfte und das Kälteschutzprogramm. Das kann jeder Wohnungslose nutzen. Da sind wir in München Vorreiter.

Wir kommen da aber auch an finanzielle Grenzen, wenn die Menschen Privatsphäre fordern. Gerade auch die Menschen aus Osteuropa müssen mit dem zurechtkommen, was wir hier bieten. Wir haben in München 9.000 Wohnungslose – das ist auch eine Frage der Finanzierung, wie wir die unterbringen können."