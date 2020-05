Polizei spricht von "teilweise chaotischen Zuständen"

Gegen diese verstießen auch die Ausflügler in Bad Feilnbach und Umgebung. Am Samerberg und in Aschau sprach die Polizei von "teilweise chaotischen Zuständen". "Das war Chaos", klagt auch Samerbergs Bürgermeister Georg Huber. Schon um 10 Uhr waren die Wanderparkplätze dicht. Unter der Kampenwand blockierten Wildparker Bauern bei ihren Mäharbeiten. Die Polizei verteilte weit mehr als 100 Bußgeldbescheide an "völlig rücksichtslose" Autofahrer. Die Wanderer aber seien insgesamt "vernünftig gewesen, die sind auch am Gipfel nicht aufeinander gesessen", resümiert die Polizei.