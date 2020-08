Die Entscheidung steht demnächst an. Wie berichtet, will die DB Netz AG in Sachen "Ausbau des Transeuropäischen Netzes Schienen-Güterverkehr" Daglfinger- und Truderinger Kurve miteinander verknüpfen, denn sie sind Bestandteil des Korridors von Paris nach Budapest, zudem Richtung Brener-Basistunnel. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Züge auf den neuen Strecken noch vor Ende des Jahrzehnts rollen.