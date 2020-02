Das LeZ soll eine Begegnungsstätte sein

Ab Oktober werden Lorenz und ihre Kolleginnen den laufenden Betrieb in dem Zentrum in der Müllerstraße 26 betreuen. Geplant sind unter anderem ein regelmäßiger Cafébetrieb, Stammtische, lesbische und queere Kunst und psychosoziale Beratung. Ähnlich wie das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum (Sub), das es schon lange gibt, soll auch das LeZ dabei in erster Linie eine Begegnungsstätte bieten.