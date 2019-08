Habenschaden sagte der AZ, sie freue sich sehr über die Unterstützung der Rosa Liste. Die Fraktionsgemeinschaft wolle sie nach der Wahl unbedingt weiterführen. Im Bereich der queeren Themen gebe es in München immer noch sehr viel zu tun, "etwa, was die Sichtbarkeit von Lesben betrifft, die Situation von queeren Flüchtlingen – und Mängel in der Infrastruktur insgesamt".