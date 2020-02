"Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass du noch eine große Zukunft vor dir hast. Vielleicht nicht als Oberbürgermeisterin, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler, aber wer weiß, wo sonst noch", sagte Söder am Mittwoch in der CSU-Zentrale in München. Er halte Frank "für eine der begabtesten Nachwuchshoffnungen, die wir in der CSU haben".