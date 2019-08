OB ist am Ammersee Dieter Reiter mit Ehefrau Petra: Grüße aus dem Urlaub

Sommer, Sonne, Kieselstrand! Den Vorwurf einer weiten Flug-Anreise kann man Dieter Reiter jedenfalls gerade nicht machen: Der SPD-OB, der sich im August ja gern in Sankt-Peter-Ording an der Nordsee erholt, urlaubt im hübschen Münchner Süden: "Petra und ich machen Urlaub dahoam – viele Grüße vom Ammersee und einen schönen Sonntag", hat er am Samstag auf Facebook gepostet. Das gab 411 Likes in nur zwei Stunden.