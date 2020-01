OB-Kandidatin Kristina Frank (CSU): "Brauchen endlich Klarheit"

Die CSU-Fraktion fordert jetzt nach dem AZ-Bericht, dass das Planungsreferat dem Stadtrat die Pläne vollständig vorlegen soll. OB-Kandidatin Kristina Frank (CSU) erklärt: "Wir brauchen endlich Klarheit und Transparenz, was der OB noch alles zur radikalen Verkehrswende in der Schublade hat." Das müsse noch vor der Wahl passieren, fordert Frank, "damit sich jeder ein Bild machen kann, wie die Mobilität in München aussehen soll."