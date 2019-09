Polizeiberichte bezüglich der E-Scooter-Nutzung "besorgniserregend"

Die Stadträte denken dabei zum Beispiel an Promillegrenzen, Gehwegfahrverbot, Einzelfahrgebot und kein "Wildparken". Also allesamt Punkte, wegen denen in jüngster Vergangenheit E-Scooter in München in die Kritik geraten waren. Deshalb sollen auch bei den Apps direkt entsprechende Sicherheitshinweise aufleuchten – und zwar nicht nur bei der erstmaligen Registrierung, fordert die SPD weiter.