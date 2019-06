Riem - Schimmelsporen im Innenraum, verfallendes Gemäuer draußen – so recht weiß die Stadt nichts anzufangen mit den Relikten Kopfbau und Tribünen des ehemaligen Flughafens in Riem. Die wurden um 1938 nach den Plänen des Architekten Ernst Sagebiel errichtet und sind in der Denkmalschutzliste eingetragen.