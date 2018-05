"Nutze deine Reichweite sinnvoll" "GNTM"-Siegerin Toni legt sich mit Carolin Kebekus an

Kebekus hatte sich in der neuesten Folge ihrer Sendung "Pussy Terror TV" abfällig über die Teilnehmerinnen der Show sowie über Heidi Klum (44) geäußert. "Ich weiß schon, wer beim Topmodel-Finale gewinnt: Die Dünne. Nicht die Dumme, weil die sitzt ja in der Jury", giftete Kebekus. Weiter zog die 38-Jährige über die Faszination und angebliche Toleranz der Jury her, dass es in diesem Jahr auch ein Curvy-Model in die Show geschafft habe, das in Kebekus' Augen aber nichts weiter sei als "eine ganz normale Frau".