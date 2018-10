Zur Pause blieb Romuald Lacazette in der Kabine, Bierofka brachte mit Kristian Böhnlein überraschend einen Debütanten. Laut dem 39-Jährigen ein taktischer Wechsel, da Lacazette bei einem weiteren Foul einen Platzverweis gedroht habe. Mit Böhnlein wurde es nicht besser – im Gegenteil: Bei einer der wenigen Gästemöglichkeiten ging Großaspach gar in Führung. "Das ist ein Wahnsinn. So ein Tor darf nie passieren“, so Bierofka über den Hergang des zweiten Gegentreffers aufgrund kollektiver Unordnung.