Nur noch zehn Mädchen sind dabei "GNTM 2019": Zickenkrieg und Diskofieber

Die entscheidende Phase der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" ist endgültig eingeläutet. In der zehnten Folge geht es um nichts Geringeres als den Einzug in die Top Ten. Als Gast-Juror ist dieses Mal das bekannte GNTM-Gesicht von Thomas Hayo (50) am Start. "Bei 'GNTM' gibt es kaum jemanden, der die Mädchen besser coachen könnte, als er", beschreibt Heidi Klum (45) das Engagement von Hayo. "Ich freue mich wirklich sehr, ihn diese Woche an meiner Seite zu haben. Thomas Hayo ist zurück!"