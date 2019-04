Nur noch mit Chauffeur Die Queen macht die Straßen nicht mehr unsicher

Prinz Philip verursachte Autounfall

Am 17. Januar war Prinz Philip, der mit einem Land Rover unterwegs war, nahe des königlichen Landsitzes in Sandringham mit einem Kia zusammengestoßen, den er offenbar beim Abbiegen übersehen hatte. Der Ehemann der Queen blieb unverletzt, eine Insassin des anderen Wagens brach sich aber das Handgelenk. Wenige Tage nach dem Unfall schrieb ihr Philip laut "Sunday Mirror" einen Brief, in dem er ihr eine schnelle Genesung wünschte. Anschließend hatte der 97-Jährige dann freiwillig seinen Führerschein abgegeben. Ein Gerichtsverfahren bleibt ihm erspart. Man sei zu dem Entschluss gekommen, dass eine Anklage nicht "im öffentlichen Interesse" sei, so die Staatsanwaltschaft.