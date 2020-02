"Nur gut zu sein, reicht dort nicht" Michael Ballack warnt Kai Havertz vor Wechsel zum FC Bayern

Die Gründe waren mannigfaltig: Während Deisler damals an Depressionen erkrankte und deswegen die Karriere beendete, haperte es bei Podolski an der Entwicklung. Götze hingegen wusste vor allem in seiner ersten Saison in München zu überzeugen, passte aber nicht wirklich ins System des damaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola.