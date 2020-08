Nur die S-Bahn Frankfurt schneidet im bundesweiten S-Bahn-Ranking schlechter ab. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Bundestagsanfrage der Grünen hervor. Demnach waren in München im Jahr 2019 zu Hauptverkehrszeiten 90,9 Prozent aller S-Bahnen pünktlich - in Frankfurt waren es 90,6 Prozent. Das Ministerium nannte in dem Schreiben die Daten von 13 der 15 S-Bahnen in Deutschland.