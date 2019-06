Staatsbibliothek in München lüftet Geheimnis des Einstein-Briefs

Mittlerweile ist klar: Bei dem Brief handelt es sich um eine Kopie – allerdings um eine ganz besondere. Die IKG hatte das Dokument in der Staatsbibliothek in München untersuchen lassen. Die Ergebnisse teilte der Generaldirektor der Staatsbibliothek, Klaus Ceynowa, gestern in München mit. Das Schreiben, das an den in die USA emigrierten, jüdischen Wissenschaftler Julius Hirsch (1882 – 1961) gerichtet war, sei mit einem speziellen Kopiergerät vervielfältigt worden. Dieses Verfahren sei um das Jahr 1930 herum bis in das späte 20. Jahrhundert hinein gebräuchlich gewesen.