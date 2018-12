Nur eine fehlt Daniela Katzenberger: Mega-Weihnachtsparty bei Mama Iris

Dem Cordalis-Katzenberger-Clan steht ein ganz besonderes Weihnachtsfest bevor: Die Familien feiern in diesem Jahr bei Daniela Katzenbergers (32) Mama, Iris Klein. Die 51-Jährige ist gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter in diesem Jahr nach Mallorca gezogen - ganz in die Nähe ihrer berühmten Tochter. Neben Daniela, Ehemann Lucas (51) und Töchterchen Sophia (3) feiern auch Schlager-Star Costa Cordalis (74) und seine Frau Ingrid mit. "Auch mein Bruder wird dabei sein. Wir werden so um die 20 Leute sein", verrät Daniela Katzenberger im Interview mit spot on news ihre Weihnachtspläne. Dass Schwester Jenny Frankhauser (26) fehlen wird, damit scheint die Katze offenbar ihren Frieden gemacht zu haben.