Die beiden Brüder, 23 und 25 Jahre alt, arbeiteten als Kellner in einem Festzelt am Oktoberfest. Im Raucherbereich des Zeltes urinierte ein unbekannter Mann, neben ihm stand das spätere Opfer. Der Wildbiesler ging daraufhin weg, weshalb die beiden Kellner auf den noch immer im Raucherbereich stehenden Mann zugingen. Das Brüderpaar bedrängte den späteren Geschädigten und unterstellten ihm, dass auch er in den Raucherbereich gepinkelt hätte.