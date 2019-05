Am Mittwoch hat nämlich in Freiburg der Prozess gegen Marias jahrelangen Begleiter begonnen. Dem Deutschen (58) aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen werden Kindesentführung und sexueller Missbrauch zur Last gelegt. An wirkliche Freiwilligkeit glaubt die Staatsanwältin Nikola Novak nicht: Der Mann habe Maria, damals erst 13 Jahre alt, kontrolliert, ihr Kontakte zu anderen verboten und sie in 108 Fällen sexuell missbraucht.