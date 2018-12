Schon 2018 verlief für Früchtl gar nicht so schlecht. Es war sein erstes Jahr, welches er komplett im Profikader absolvierte. Er war nicht mehr in der Schule und konnte sich so voll und ganz auf den Fußball konzentrieren und zu guter Letzt hat er seinen Führerschein gemacht und muss zukünftig nicht mehr mit der Tram zum Training an die Säbener Straße fahren.