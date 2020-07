Nützliche Fähigkeiten Barbara Meier bedankt sich bei Heidi Klum für diesen Styling-Tipp

Vor einer Woche ist Model und Schauspielerin Barbara Meier (33) zum ersten Mal Mutter geworden. Via Instagram bedankt sie sich nun für die "unglaublich schönen, lieben und herzlichen Glückwünsche" zur Geburt von Töchterchen Marie-Therese. "Ich bin immer noch ganz überwältigt! Nicht nur von der Geburt und unserer wundervollen Tochter, sondern auch von all den lieben Nachrichten, Kommentaren, Briefen, Blumen und Geschenken, die wir bekommen haben!!", schreibt sie. Dazu postet sie ein Foto von sich mit Kussmund und Blumenstrauß in der Hand.