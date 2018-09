Als erste Glaubensgemeinschaft wurde die unpolitische religiöse Minderheit bereits kurz nach der Machtübernahme in Bayern am 13. April 1933 verboten. Dennoch bekannten sich die meisten Zeugen weiterhin offen zu ihrem Gauben, trafen sich zu Bibelkreisen und verbreiteten ihre Lehre. Auf Repressalien und Konflikte reagierten sie mit offenem Protest, der von der New Yorker Leitung organisiert wurde. Internationale Brief- und Flugblattkampagnen wie etwa 1936 die "Luzerner Resolution" oder 1937 ein "Offener Brief" prangerten die Verfolgungsmaßnahmen an und verurteilten das NS-Regime.