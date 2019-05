Ausstellung im NS-Dokuzentrum - Empathie-Verlust und Brutalisierung

Empathie-Verlust bedeutet, diverse Minderheiten nicht mehr als Menschen zu sehen – was schon vor 1933 vorbereitet wurde. Da blickt man etwa in Paul Schultze-Naumburgs perfiden Bildband "Kunst und Rasse" von 1928, in dem er Menschenbilder von als "entartet" diffamierten Künstlern Fotografien von geistig Behinderten gegenüber stellt.

Die "Brutalisierung" verbildlicht nicht nur eine Film-Szene, in der ein älterer Jude verprügelt wird, sondern auch historische Aufnahmen von Grabschändungen und Bücherverbrennungen. Daneben erinnern Objekte an die Brandanschläge auf Wohnhäuser türkischstämmiger Familien in Mölln und Solingen von 1992 und 1993, bei denen acht Menschen ums Leben kamen und neun teils schwer verletzt wurden.

Die Schau, die im Kontext des Hauses steht, zeigt wiederum auch Listen mit Namen einiger der 2.559 aus München deportierten und ermordeten Juden. Und man liest die letzte Widmung von Lydia und Moriz Einstein, ehe sie im KZ starben, an ihre beiden Kinder in England. Aber "Die Stadt ohne" macht auch deutlich, dass es vor jeder weiteren Eskalationsstufe einen Ausweg gibt.

Bis 10. November, Di – So 10 bis 19 Uhr, umfangreiches Begleitprogramm unter www.nsdoku.de

Lesen Sie hier: Kostenloser Eintritt - NS-Dokuzentrum in München verlängert Aktion

Lesen Sie hier: Suche nach NS-Raubkunst in Museen und Archiven