Initiator selbst von Corona betroffen

Der Initiator des Schreibens ist Joshua von Puttkamer. Der 18-jährige Gymnasiast aus Lindau hatte die Idee, sich in einem offenen Brief an das Kultusministerium zu wenden. Der angehende Abiturient ist selbst von Corona betroffen. "Ich habe einen Corona-Fall in der Familie", sagt von Puttkamer im Telefonat mit der AZ. Sein Testergebnis steht noch aus. Der 18-Jährige geht jedoch davon aus, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Wahrscheinlich habe er sich bei seinem Bruder angesteckt, so von Puttkamer.