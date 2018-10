Auf dem Bahnsteig an der Hackerbrücke koordinieren sie aus einem eigens in dieser Zeit dort aufgestellten Container Störungen im S-Bahn-Betrieb. "Hier an der Hackerbrücke geraten immer wieder Personen ins Gleis", sagt Martin Klemke. Gerade am Ostende des Bahnsteigs sei der Tunneleingang schon zu sehen, sodass Fahrgäste auf die Idee kämen, durch den Tunnel zum Hauptbahnhof zu laufen. "Oder sie denken, dass die Tunneleinfahrt ein geeigneter Platz wäre, um ihre Blase zu entleeren", ergänzt Notfallleitstellen-Chef Thoralf Thurnwald.