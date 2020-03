DENNIS DRESSEL, NOTE 3: Rückte nach starker Leistung gegen Chemnitz wieder in die Startelf. Halblinks im Mittelfeld engagiert, aber ohne die ganz großen Szenen.

EFKAN BEKIROGLU, NOTE 2: Der wahre Effe ist zurück: Nach seinem Chemnitz-Patzer zeigte der Spielmacher folgende Reaktion: bärenstarkes Spiel als Ballverteiler, enorme Aufopferungsbereitschaft - und das 2:0.

Stefan Lex befindet sich weiter in Topform

TIMO GEBHART, NOTE 2: Sechzigs Zehner durfte zum zweiten Mal in Folge in der Startelf ran - und schoss sein zweites Tor in Folge. Diesmal aus dem Spiel heraus, als er am zweiten Pfosten lauerte. Auch insgesamt stark, weshalb er mit Sprechchören gefeiert wurde.

STEFAN LEX, NOTE 1: Das Hoch des Erdingers hält an. Schlug die Ecke vor Gebharts Treffer, die er selbst herausgeholt hatte. Legte das 2:0 mustergültig vor. Das 3:0 erledigte er selbst. Der Lexpress liefert gleich dreifach.

SASCHA MÖLDERS, NOTE 3: Nicht das Spiel des Torjägers, wie etwa zwei verschluderte Pässe bei zwei aussichtsreichen Kontern und ein verpatzter Alleingang belegten. Aber: Mustergültiger Vorlagengeber für Lex.

PRINCE OWUSU, NOTE 4: Der Matchwinner gegen Chemnitz schmorte zunächst auf der Bank. Diesmal stach der Prince nicht und schoss eigensinnig aufs Tor, anstelle den völlig freistehenden Mölders zu bedienen.

NOEL NIEMANN UND QUIRIN MOLL KAMEN ZU SPÄT FÜR EINE BEWERTUNG.